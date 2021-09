Veröffentlicht am 4. September 2021 von wwa

NEUWIED – VIP: Jugendzentrum Big House macht Lernangebote

Nachdem die Sommerferien zu Ende gegangen sind, bietet das städtische Jugendzentrum Big House wieder sein Lernangebot namens VIP an. VIP, das steht für „Voll im Plan“ und spricht Jugendliche und Heranwachsende im Alter von 12 bis 21 Jahren an. Schüler und Auszubildende können von Montag bis Freitag einen Termin mit den Big House-Betreuern zu vereinbaren. Diese geschulten ehrenamtlichen Kräfte stehen jeweils von 14 bis 18 Uhr zur Verfügung, um bei den Hausaufgaben zu helfen oder Defizite in verschiedenen Fächern auszuarbeiten. Das Lernangebot findet nach der jeweils aktuellen Corona-Schutzverordnung statt, es gelten die 3G- (Genesen, Geimpft, Getestet) und die AHA-Regelungen (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske). Es besteht die Möglichkeit, vor Ort einen Corona-Schnelltest zu machen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten zur Anmeldung: Telefon 02631 802-736 oder -733, E-Mail jugendzentrum@neuwied.de oder Homepage www.bighouse-neuwied.de.

Das Big House-Team weist zudem darauf hin, dass das Jugendzentrum von Dienstag bis Freitag, jeweils von 15 bis 20 Uhr, zu einem Offenen Treff einlädt. Dann ist jeder ab 12 Jahren willkommen, um an der Museumsstraße 4a seine Freizeit mit Freunden zu verbringen. Im Bistro stehen unter anderem Billardtisch, Tischfußball und Playstation zur Verfügung.