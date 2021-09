KREIS ALTENKIRCHEN – Neues Volkshochschul-Programm für den Kreis veröffentlicht

Veröffentlicht am 4. September 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Von Aquarell bis Zumba: Neues Volkshochschul-Programm für den Kreis veröffentlicht

Die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen und die sechs Außenstellen von Flammersfeld bis Mudersbach starten mit einem neuen Programm in das nächste Corona-Semester.

Corona hat auch bei der Kreisvolkshochschule einiges in den vergangenen Monaten durcheinandergewirbelt. Immer wieder mussten seit Mitte März 2020 Kurse ins Digitale verlegt, Veranstaltungen abgesagt oder verschoben werden, neue Kursorte gesucht oder Teilnehmerzahlen verringert werden. Und: Seit dem 1. Halbjahr 2020 gibt es auch kein gedrucktes Programmheft mehr. Für das neue Semester ist das Programmheft jetzt online verfügbar: „Am E-Bike Workshop teilnehmen, sich mit den Geheimnissen der Kräuterapotheke beschäftigen, fremde Sprachen oder Entspannungstechniken lernen, den Sternenhimmel über dem Westerwald erkunden oder doch einen Online-Computerkurs buchen? Das neue Programm der Kreisvolkshochschule Altenkirchen für den Zeitraum von September bis Januar 2022 möchte hierzu die Möglichkeit bieten. Was alles von dem geplanten Programm letztlich umgesetzt werden kann, bleibt aufgrund von Corona und sich regelmäßig ändernder Rahmenbedingungen ungewiss“, erläutert Bernd Kohnen, Pädagogischer Leiter der Kreisvolkhochschule, bei der Vorstellung des aktuellen Programmheftes.

Mit einer breit gefächerten Angebotspalette, die vom zertifizierten Lehrgang in Finanzbuchführung über die Excel-Workshops, Online-Deutschkurse, Smartphone- und zahlreichen Gesundheitskursen bis hin zum Sprachenlernen mit Muße für Ältere reicht, startet die Kreisvolkshochschule dennoch mit Zuversicht in den Herbst. Inhaltlich ist das gemeinsame Programm aufgeteilt in die klassischen fünf Fachbereiche sowie regional nach Außenstellen. Hier finden sich manche bekannte Angebote, aber es gibt auch viel Neues im aktuellen Programmheft zu entdecken – und viele Angebote auch im Online-Format. Das Programm gibt einen Überblick über alle Angebote, die die unter dem Dach des Kreises zusammen geschlossenen Volkshochschulen anbieten: Von Mudersbach, Kirchen und Daaden über Hamm, Wissen bis nach Altenkirchen und Flammersfeld gibt es Kurse und Vorträge in den Bereichen Politik, Gesellschaft, Natur und Umwelt, Kultur und Kreatives Gestalten, Gesundheit, Sprachen sowie EDV, Arbeit und Beruf.

„Immer im Programm unserer Kreisvolkshochschule vertreten sind eine Vielzahl von Sprachkursen. Ob Klassiker wie Englisch, Französisch und Spanisch oder exotischere Angebote wie Portugiesisch, Schwedisch, Niederländisch oder Gebärdensprache – wer etwas Neues lernen möchte, ist bei der VHS gut aufgehoben. Das Angebot umfasst sowohl Einsteiger- als auch weiterführende Kurse“, erläutert Melanie Henn, die seit Kurzem bei der Geschäftsstelle der KVHS in Altenkirchen tätig ist.

Das Programmheft wird auch dieses Mal nicht gedruckt, im Internet ist es unter www.kreisvolkshochschuleak.de zu finden und steht dort stets in aktueller Version als Download zur Verfügung – hier können die Kurse des neuen Semesters bereits online gebucht werden. Der Direktlink zum Programmheft: https://vhs.kreis-ak.eu/aktuelles/endlich-bis-das-neue-programmheft-erscheint-september-21.html