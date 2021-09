Veröffentlicht am 4. September 2021 von wwa

KIRCHEN – „Siegperle“ ist auf besten Weg sich mit frisch gewähltem Vorstandsteam „neu zu erfinden“

Siegperle-Vorsitzender Sven Wolff war bereits voller Vorfreude und am Tag der Jahreshauptversammlung am Samstag im Hotel Zum Weißen Stein auch sichtlich gerührt, die meisten seiner Vereinsmitglieder endlich wiederzusehen. Mit 72 „Siegperlen“ war es zugleich das erste größere Treffen seit eineinhalb Jahren und somit seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie.

In seiner Begrüßung brachte es Wolff auf den Punkt, „es war eine echt lange Corona-Durststrecke, eine Pandemie, die auch unser sonst so geselliges Vereinsleben komplett aus der Bahn geworfen hat“. Ziel werde es daher sein, so der Siegperle-Chef, alles was dem Verein wichtig sei, Schrittchen für Schrittchen gemeinsam zurückzugewinnen. Auch die „Siegperle“ werde sich dabei sicher „ganz neu erfinden“ müssen.

Nach einer Totenehrung, bei welcher sich die Versammlung nochmals an fünf langjährige und treue Vereinsmitglieder erinnerte und dabei in ihre Gedanken auch den verstorbenen Bürgermeister Maik Köhler fest mit einschloss, blickte Geschäftsführer Marco Petschuleit anschließend auf ein noch sehr erfolgreiches Jahr 2019 mit zwölf durchgeführten Tagesfahrten und einem Mehrtagesausflug in die Region Waginger See/Chiemsee im Bus sowie 112 angebotenen IVV-/EVG-Wandertagen und geführten Tageswanderungen zurück. Im letzten Vereinsjahr 2020 mussten dann, bis auf die Jahresauftaktfahrt im Februar, alle monatlichen Bustouren, Vereinsaktivitäten und eigenen IVV-Wandertage in Freusburg Corona bedingt abgesagt werden. Ein Lichtblick war die am 10. Oktober angebotene 15 km lange Themenwanderung „Zu Räubern, Rittern, Totengräbern“ mit 44 Gästen zwischen Kirchen und Freusburg, zu welcher der Bruder des Vereinsvorsitzenden, Frank Wolff, viele unterhaltsame Geschichten und Sagen vorbereitet hatte und den Teilnehmern auf der durch ihn und Wanderwartin Michaela Stötzel geführten Runde näher vorstellte.

Die dann folgenden Kassenberichte für die Jahre 2019 und 2020 ließen durchblicken, dass der Vorstand selbst während der Pandemie ausgezeichnet gewirtschaftet hatte und Schlimmeres, angesichts bereits zahlreicher, fest gebuchter Vereinsangebote, verhindern konnte, was mit Applaus und der anschließenden Entlastung des Vorstandes honoriert wurde. Als neue, weitere Kassenprüferin wurde Brigitte Kötting für die Folgejahre gewählt. Der jährliche Mitgliedsbeitrag bleibt unverändert bei 15 Euro pro Person (Kinder u. Jugendliche 5 Euro u. Familien 30 Euro).

Dafür, dass von insgesamt acht zu wählenden Vorstandsposten, auf jeden Fall fünf neu zu besetzen waren, verlief die Vorstandswahl sehr zügig und ausnahmslos einstimmig. Der 47-jährige, gebürtige Kirchener Sven Wolff führt die „Siegperle“ auch weiterhin in die nächsten 3 Wanderjahre. Ihn begleiten bei der Vorstandsarbeit die neue zweite Vorsitzende Cornelia Hebel aus Kirchen, der bisherige 1. Geschäftsführer Marco Petschuleit aus Langenbach, die neue 2. Geschäftsführerin Nicole Reifenrath aus Betzdorf, die bisherige 1. Wanderwartin Michaela Stötzel aus Kirchen, der neue 2. Wanderwart Kamil Holys aus Neunkirchen/Siegerland, die neue 1. Kassiererin Erika Strunk aus Weitefeld sowie die neue 2. Kassiererin Renate Ortmann aus Siegen.

Verabschiedet wurde aus dem Vorstand nach neunjähriger Tätigkeit Eberhard Schulte als bisheriger 2. Vereinskassierer. „Wir konnten uns blind aufeinander verlassen und er ist ein Wanderfreund durch und durch, der jede Menge Erfahrung im Ehrenamt mitgebracht hat“, bescheinigte ihm der Siegperle-Vorsitzende Wolff eine freundschaftliche Vorstandsverbundenheit.

Als aktivste Volksportler/innen des Jahres 2019 wurden 23 Personen mit Sachpreisen und Gutscheinen ausgezeichnet. Dabei belegte das Ehepaar Veronika und Marco Petschuleit mit 102 Punkten den ersten Platz, gefolgt auf dem dritten Platz durch Renate Ortmann mit nur einem Punkt weniger. Auf 25 Jahre Vereinestreue und großes Engagement, unzählige – ehrenamtliche Arbeitseinsätze bei den eigenen IVV-Wandertagen, Teilnahmen an Tages- und Mehrtagesausflügen, können Petra Schmidt, Erika Zimmermann und die Ehepaare Barbara und Wolfgang Gehrer sowie Eva-Maria und Rainer Rulle zurückblicken. Für alle sie hatte Sven Wolff bunte Blumengeschenke im Gepäck und dankte herzlich.

Auch machte Wolff bereits Lust auf weitere noch geplante Vereinsaktivitäten. Zur Neuauflage bei den geführten Themenwanderungen wird es am Sonntag, den 10. Oktober 2021 unter dem Titel „Mystisch schön – Rund um den Druidenstein“ einschließlich IVV-Wertung mit Strecken von 5 und 10 km kommen. Und auch im nächsten Jahr steht eine solche Tour schon fest im Terminplan für am 18. September 2022 in Mudersbach mit dem Thema „Die Schatzkammer des Giebelwaldes – Bergbau, Bier und Baumriesen“.

Im Kreise der „Siegperlen“ trifft sich der Verein bereits in zwei Wochen in Niederfischbach wieder. Zunächst wird im Hotel Fuchshof gemeinsam gefrühstückt, ehe eine Verlosung von errungenen Gruppenpreisen stattfindet und anschließend der neue Erlebnisweg der Naturregion Sieg, der sog. Eichhörnchenweg, parallel zur Georoute „Grubenwanderweg Niederfischbach“, auf einer kurzen Runde von 5 km erwandert wird.

Beworben hatte sich die „Siegperle“ Ende Juli dieses Jahres für eine Vereinsspendenaktion „Bring Dich ein für deinen Verein“ des Lebensmitteldiscounters Netto. Infolge einer Kundenabstimmung erhielten die „Siegperlen“ vergangene Woche die erfreuliche Nachricht, dass die Wahl als Spendenpartner auf sie gefallen ist. Vom 04.10. bis zum 13.11.2021 können Kundinnen und Kunden in noch zuzuteilenden Filialen am Pfandautomaten oder durch Aufrunden an der Kasse für den Verein spenden.

Foto: Für 25jährige Vereinstreue und ihr ehrenamtliches Engagement in der Siegperle wurden während der Versammlung sechs Mitglieder durch den Vorsitzenden geehrt. (v.v.l.): Petra Schmidt, Eva-Maria Rulle, Erika Zimmermann und Barbara Gehrer. (h.v.l.): Vorsitzender Sven Wolff und Rainer Rulle.