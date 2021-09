Veröffentlicht am 2. September 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – 37 Corona-Neuinfektionen im Landkreis Neuwied.

Der Landkreis Neuwied verzeichnet wieder 37 neue Corona-Infektionen. Auch Schulen sind betroffen. In der Konsequenz mussten zwei Klassen komplett in Quarantäne geschickt werden, in drei weiteren Klassen sind einzelne Schüler als enge Kontaktpersonen davon betroffen. Darüber hinaus musste ein kompletter Kindergarten in Quarantäne.

Bei der Inzidenz steht der Kreis Neuwied kurz vor der 100er-Grenze und wird sie vermutlich bei den LUA-Zahlen und am Freitag RKI überschreiten. Auswirkungen in Form von Beschränkungen hat dies nach der derzeit gültigen Covid-Bekämpfungs-Verordnung aber nicht. „Dank der fortschreitenden Impfkampagne erkranken viele Infizierte Gott sei Dank nicht mehr so schlimm. Von daher müssen die Hospitalisierung und die Auslastung unseres Gesundheitssystems künftig eine deutlich größere Rolle bei der Beurteilung der Lage spielen“, kommentiert Landrat Achim Hallerbach und ergänzt: „Details liegen uns zwar noch nicht vor, aber das Land scheint jetzt auch in diese richtige Richtung zu gehen.“