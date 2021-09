Veröffentlicht am 3. September 2021 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Verkehrsunfallflucht in Bad Hönningen

Mittwochmorgen, 01. September 2021, befuhr ein Lkw die Straße Am Höms in Bad Hönningen und touchierte beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw. Der 55jährige Lkw-Fahrer aus Polch setzte seine Fahrt fort, landete jedoch in einer Sackgasse. Der zwischenzeitlich, von einem Zeugen des Unfalls, verständigte Fahrzeughalter ging zu seinem Fahrzeug und erkannte den flüchtigen Lkw, der aus der Sackgasse zurück setzte. Diesen blockierte er, bis die Polizei vor Ort eingetroffen war. Quelle: Polizei