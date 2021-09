Veröffentlicht am 3. September 2021 von wwa

WISSEN – Kennzeichendiebstahl in Wissen

– In der Zeit von Montag bis Mittwoch, 30. August 2021 und 01. September 2021, zwischen 16:00 und 08:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Wissen, in der Burgunder Straße, vom Parkplatz von einem Opel Corsa die beiden amtlichen Kennzeichen EMS-EH35. Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Wissen erbeten. Quelle: Polizei