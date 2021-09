Veröffentlicht am 3. September 2021 von wwa

BETZDORF – Sachbeschädigungen an drei Fahrzeugen in Betzdorf

Im Zeitraum Dienstag auf Mittwoch, 31. August 2021 bis zum 01. September 2021, kam es im Stadtgebiet Betzdorf, im Bereich Johannes-Krell-Straße, zu weiteren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Es wurden von einem unbekannten Täter an drei Pkw die Reifen durch Reifenstechen beschädigt. Hinweise zur Tat oder verdächtige Personen an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260. Quelle: Polizei