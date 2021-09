Veröffentlicht am 2. September 2021 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall in Betzdorf führt zu Verkehrsstörungen

Mittwochmittag, 01. September 2021, gegen 12.20 Uhr befuhr eine 54jährige Pkw-Fahrerin die L 288 (Steinerother Straße) im Stadtgebiet Betzdorf in Richtung Steineroth. Im Bereich einer scharfen, unübersichtlichen Kurve geriet sie mit ihrem Opel Adam auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidierte mit einem Lkw, den ein 46 Jähriger steuerte. Beide Fahrzeuge wurden so beschädigt, dass eine Abschleppung erforderlich war. Die L 288 war infolge des Unfalles gesperrt, so dass es zu nicht unerheblichen Verkehrsstörungen kam. Quelle: Polizei