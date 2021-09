Veröffentlicht am 3. September 2021 von wwa

BERLIN – HAMM (Sieg) – Hamm nimmt an bundesweiten Modellprojekt teil – Erwin Rüddel verweist auf Zukunftswerkstatt Kommunen – attraktiv im Wandel

„Es ist mir eine Freude mitteilen zu können, dass die Kommune Hamm/Sieg am bundesweiten Modellprojekt ‚Zukunftswerkstatt Kommunen – attraktiv im Wandel‘ teilnimmt“, erklärt aktuell der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel. Das Projekt beruht auf dem demografischen Wandel, der unsere Gesellschaft verändert. So wird die Gesellschaft älter, vielfältiger und regional unterschiedlich nimmt die Bevölkerung ab. Die damit verbundenen Herausforderungen lassen sich am besten vor Ort lösen. Deshalb fördert das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend das neue Modellprojekt ZWK.

„Die Ziele der Zukunftswerkstatt Kommunen sind zum einen die Identifikation zentraler Haltefaktoren für stark von Abwanderung betroffene ländliche Regionen oder Städte und Gemeinden im Strukturwandel und zum anderen die Weiterentwicklung von Konzepten zur Stärkung gleichwertiger Lebensverhältnisse“, so Rüddel. Darüber hinaus sei auch die Förderung und Gestaltung von Diversität in Kommunen als Teil einer sich wandelnden Gesellschaft ein wichtiges Anliegen.

„Es ist prima, dass mit Hamm auch eine Kommune aus meinem Wahlkreis für dieses Modellprojekt ausgewählt wurde“, konstatiert der Parlamentarier. Denn Hamm/Sieg ist eine von 40 Kommunen, die bis Ende 2024 bei der Entwicklung von individuellen Demografiestrategien unterstützt werden.

Zum Start erhalten die Kommunen eine umfassende Analyse der jeweiligen Stärken und Schwächen und den daraus resultierenden Chancen und Risiken. Darauf aufbauend werden in der Folge individuelle Werkstattpläne erstellt. Wichtige Bestandteile des Prozesses sind der Blick von außen durch externe Beratende sowie eine intensive Bürgerbeteiligung.

„Den einzelnen Kommunen stehen dafür jährlich bis zu 40.000 Euro zur Verfügung. Ich gehe davon aus, dass die ‚Zukunftswerkstatt Kommunen‘ neue Impulse setzt und für Hamm viele gute Ansätze entwickelt“, bekräftigt Erwin Rüddel.