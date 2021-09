Veröffentlicht am 3. September 2021 von wwa

HAMM (Sieg) – Kultur-und Genusssommer: So geht’s weiter in der Verbandsgemeinde Hamm – Endspurt im September mit vielen Veranstaltungs-Höhepunkten

Der Kultur- und Genusssommer in der Verbandsgemeinde Hamm, der schon Anfang Juni begonnen hat, geht nach einer Vielzahl von Veranstaltungen in den Endspurt. Im letzten „KuG“-Monat, dem September, warten noch einmal viele kulturelle Highlights.

Die „Nacht der Genüsse“, die traditionell Anfang September in Hamm stattfindet, musste für dieses Jahr abgesagt werden, weil das Konzept und die Corona-Maßnahmen nicht in Einklang zu bringen sind. Als kleinen Trost hat der Aktionskreis Kultur Hamm aber den Künstler eingeladen, der schon viele Genuss-Nächte mit Klang und Rhythmus verschönert hat: Jörg Hegemann.

Der bekannte Boogie-Woogie-Pianist spielt am Samstag, 4. September, um 20 Uhr im Kulturhaus. Der Eintritt kostet 10 Euro. Anmeldung an kulturhaus@hamm-sieg.de oder telefonisch bei Peter Krämer, 02682/3548.

Die Amateurtheatergruppe „Lampenfieber“ ist im Raum Hamm jedem ein Begriff und Garant für einen unbeschwerten Abend mit viel Humor und großem Gelächter. Leider hat Corona auch hier verhindert, dass ein neues Stück aufgeführt wurde. Nun aber will „Lampenfieber“ sich in Erinnerung bringen und lädt ein zu „Spaß im September“. Angekündigt sind ein Rückblick auf frühere Stücke und ein „Lampenfieber“-Quiz.

Die Veranstaltung findet am Samstag, 11. September, 17 Uhr, im Kulturhaus Hamm (Sieg) statt. Der Eintritt ist frei, jedoch nur möglich nach Anmeldung bei Renate Krämer, 02682/3548, oder Christa Bitzer, 02682/4856.

Mit dem Neustart-Festival „open arts“ hat das Kunsthaus Wäldchen schon Anfang Juni von sich reden gemacht. Glücklich, eine erste Kulturveranstaltung nach dem langen Lockdown erleben zu dürfen, fanden sich seinerzeit gleich drei Bürgermeister aus drei Landkreisen an der eigens errichteten Freilichtbühne in Forst-Wäldchen ein. Es folgten einige weitere Festivaltage im Juni und Juli und nun zwei weitere Höhepunkte zum Abschluss.

Am Samstag, 11. September, 19.30 Uhr, wird die Performance „eclipse“ uraufgeführt. Komponist Daniel Diestelkamp bietet hierfür vier Celli, drei Saxophone, zwei Kontrabässe, zwei Klaviere und eine Videoinstallation auf. Um 21.30 Uhr folgt ein Fest für und mit allen Künstler/innen der open arts. Am Sonntag, 26. September, 15 Uhr, schließt die Reihe mit „in Sound“. Es kommen Werke verschiedener Komponisten für Streicher, Schlagwerk und Obertongesang zu Gehör.

Tickets für open arts sind kostenlos, eine Anmeldung unter openarts@kunsthaus-waeldchen.de ist aber zwingend erforderlich. Wer angemeldet ist, bekommt auch Infos über das Verfahren bei Regenwetter.

Waldbaden ab Naturcamp Alte Wiese – dieses Angebot hat schon viele Teilnehmer fasziniert. Wald-Gesundheitsscout Kirsten Wolff bietet am Samstag, 11. September, 10 bis 13 Uhr, eine Neuauflage an. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldung erforderlich: Tel. 02747/913438 oder 0177/6505342, E-Mail: info@wanderaugenblicke.de.

„Tag des offenen Musems“ heißt es zum zweiten Mal am Sonntag, 12. September. Besucher haben in Hamm die Möglichkeit, gleich drei Museen zu besichtigen. Das Deutsche Raiffeisenmuseum in der Raiffeisenstraße 10 steht dabei für eine von Profis erarbeitete hochmoderne Ausstellungskonzeption, das „Haus der Heimatfreunde“ in der Siegstraße 5 und die benachbarte Museumsscheune für eine Sammlung historischer Alltagsgegenstände, die von den Heimatfreunden im Hammer Land ehrenamtlich erarbeitet wurde.

Die Heimatfreunde bieten neben sachkundigen Führungen auch einen Sägewettbewerb für die Besucher an, bei dem es schöne Preise und Pokale zu gewinnen gibt. Der Eintritt in die Räumlichkeiten ist kostenlos, jedoch nur für Geimpfte, Genesene und aktuell Getestete möglich.

Zum zweiten Mal wagt sich die Literaturwerkstatt Altenkirchen in die Verbandsgemeinde Hamm. Das „Lesecamp“ am Sonntag, 19. September, richtet sich speziell an Kinder. Mitglieder der Literaturwerkstatt lesen in der spannenden Atmosphäre des Naturcamps Alte Wiese Märchen, Tier- und Abenteuergeschichten vor. Anschließend werden am Lagerfeuer Würstchen, Stockbrot und Mais gegrillt. Anmeldung: info@naturcamp-alte-wiese.de.

Auch der Kultursommer Kloster Marienthal „hat noch nicht fertig“. Zu hören und sehen sind auf der Freilichtbühne unter anderen Cat Ballou, CC Smokie, Still Collins oder auch die heimischen The Peteles – insgesamt noch zwölf Konzerte zwischen 3. September und 2. Oktober. Als krönender Abschluss kommen am 3. Oktober die Bläck Fööss. Info über das gesamte Programm und Tickets: www.lupe-events.de.

Alle Veranstaltungen finden zu den dann jeweils geltenden Corona-Regeln statt. Anmeldung mit Angabe der Kontaktdaten ist in den meisten Fällen erforderlich. Bei Veranstaltungen im Innenbereich gilt „3G“-Regel: Zutritt nur mit Nachweis, dass man geimpft, genesen oder aktuell getestet ist.

Titelfoto: Das Deutsche Raiffeisenmuseum ist am „Tag der offenen Museen“ in Hamm am 12. September zu besichtigen. Foto: VG Hamm (Sieg)/Döring