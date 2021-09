Veröffentlicht am 1. September 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – 48 Corona-Neuinfektionen im Landkreis Neuwied

Nach Auskunft des Gesundheitsamtes sind unter den Neuinfizierten weiterhin viele Reiserückkehrer. „Der Trend hält an“, sagt Michael Heumann. Landrat Achim Hallerbach kommentiert deutlich verärgert, dass diejenigen, die sich zurückhaltend und vorsichtig verhalten haben, nun durch das Verhalten der Unvernünftigen mitleiden müssen. „Gerade nach den Erfahrungen aus dem Vorjahr und den wiederholten Warnungen hätte das auch jedem bekannt sein müssen. Ein entsprechendes Verhalten hätte die Folge sein müssen“, zeigt er wenig Verständnis.

Unter den Neuinfizierten sind einige mehrköpfige Familien, was man daran sieht, dass sich die 48 neuen Fälle auf 29 Haushalte verteilen. Ganz klar sagt Michael Heumann auch, dass ihm zwar keine tagesaktuell ausgewertete Statistik vorliegt, aber eindeutig „der ganz weit überwiegende Teil“ der betroffenen Neuinfizierten nicht oder noch nicht vollständig geimpft ist. „Das spielt definitiv unverändert die Hauptrolle“, unterstreicht er und ergänzt, dass die wenigen positiv getesteten Personen, die geimpft sind, bisher in der Regel einen symptomfreien bis milden Erkrankungsverlauf hatten.

19 Neuinfizierte sind in diesem Jahrtausend geboren. Unter ihnen sind folglich auch einige Schüler. Der größte Teil ist aber noch vor Unterrichtsbeginn getestet worden, sodass bislang nur in einem Fall auch wenige Mitschüler in Quarantäne geschickt werden mussten. Bezüglich der Schul-Quarantäne gibt es derzeit noch keine universelle Standardregelung, sondern jeweils eine individuelle Einzelfall-Prüfung/-Beurteilung.