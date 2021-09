Veröffentlicht am 1. September 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus von Mittwoch, 1. September 2021, um 14.30 Uhr – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 50 Neuinfektionen seit Montag – Inzidenz liegt bei nun bei 104,0

Die Gesamtzahl aller Infektionen im Kreis Altenkirchen seit Beginn der Corona-Pandemie liegt mit Stand von Mittwochnachmittag bei 5.306. Das sind 50 Fälle mehr als am Montag. Als geheilt gelten 4.974 Menschen. Aktuell positiv getestet sind 231 Personen im Kreis, die Zahl der stationär Behandelten liegt bei zehn. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt laut Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz für den Kreis auf 104,0, beim Land auf 83,0. Aktuell ist die Kindertagesstätte Villa Kunterbunt in Wissen von Infektionen betroffen, hier gibt es zwei bestätigte Positiv-Fälle. Außerdem gibt es insgesamt elf Positiv-Fälle an sieben Schulen im Kreis. Weitere Tests und Kontaktermittlungen laufen, Quarantänemaßnahmen wurden ausgesprochen.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 5.306

Veränderung zum 30. August: +50

Aktuell Infizierte: 231

Geheilte: 4.974

Verstorbene: 101

in stationärer Behandlung: 10

7-Tage-Inzidenz: 104,0

7-Tage-Inzidenz nach Altersgruppen:

– bis 19: 213,4

– 20 bis 59: 111,6

– ab 60: 23,3

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.547/+15

Betzdorf-Gebhardshain: 1.095/+15

Daaden-Herdorf: 596/+2

Hamm: 594/+4

Kirchen: 788/+9

Wissen: 686/+5

Unterschiedliche Meldezeitpunkten führen zeitweise zu abweichenden Angaben bei Bund bzw. RKI, Land und Kreis.

Wo wird aktuell geimpft?

Am Freitag, 3. September, von 8 bis 18 Uhr macht der Impfbus des Landes Station an der Stadthalle in Betzdorf (Hellerstraße 30). Für eine Impfung ist keine Anmeldung nötig. Weitere Standorte des Impfbusses werden wochenaktuell online veröffentlicht: https://corona.rlp.de/de/impfbus/