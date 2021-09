Veröffentlicht am 2. September 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verstärkung für die IHK-Regionalgeschäftsstellen Altenkirchen und Neuwied: Frederik Fein seit 01. September 2021 neuer IHK-Regionalberater

Seit dem 1. September 2021 ist Frederik Fein neuer IHK-Regionalberater für die Landkreise Altenkirchen und Neuwied und verstärkt somit die Teams der beiden IHK-Regionalgeschäftsstellen in den jeweiligen Landkreisen.

Frederik Fein freut sich auf die neue Aufgabe als Regionalberater und will seine langjährigen Erfahrungen in der Netzwerk- und Gremienarbeit gewinnbringend für die beiden Regionen einbringen. „Ich freue mich, gemeinsam mit unserem Team vor Ort, für unsere Mitgliedsunternehmen ein kompetenter Ansprechpartner und Beistand in allen unternehmerischen Fragestellungen zu sein.“, so Fein.

Der 28jährige gebürtige Westerwälder blickt neben seinem berufsbegleitenden Studium der Betriebswirtschaftslehre bereits auf zehn Jahre IHK-Erfahrung in diversen Funktionen als Mitarbeiter der Regionalgeschäftsstelle Montabaur, als Prüfungskoordinator in der Aus- und Weiterbildung und zuletzt als Referent für Unternehmensgründung und -förderung zurück.

Foto 07: (v.l.): IHK-Regionalberater Frederik Fein und IHK-Regionalgeschäftsführerin Kristina Kutting