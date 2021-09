Veröffentlicht am 2. September 2021 von wwa

KREIS NEUWIED – OBERRADEN – Ein Paradebeispiel für gelungene Dorferneuerung – Förderprogramm unterstützt Privatleute bei der Sanierung von alten, ortsbildprägenden Gebäuden

Die Förderung des Dorferneuerungsprogramms ist vor allem auf Maßnahmen zur Innenentwicklung und zur Schaffung von Wohnraum im Zusammenhang mit der Umnutzung und Sanierung älterer, leerstehender Gebäude ausgerichtet. Im diesjährigen Förderkontingent des Landes stehen privaten Antragstellern im Kreis Neuwied rund 525.000 Euro für geeignete Vorhaben zur Verfügung. „Diese Förderung ist eine wichtige finanzielle Unterstützung für viele Bauherrn, die ein älteres Gebäude sanieren oder umbauen“, betont der Erste Kreisbeigeordnete Michael Mahlert.

Vom Dorferneuerungsprogramm des Landes können Bauherrn profitieren, die ein ortsbildprägendes Gebäude, Baujahr um 1960 und älter, sanieren möchten. Voraussetzung ist allerdings, dass es sich um eine Gemeinde handelt, die auch über ein anerkanntes Dorferneuerungskonzept verfügt.

Eine davon ist Oberraden, wo sich Mahlert ein vorbildliches Projekt anschauen konnte. Familie Wald hat vor einigen Jahren ein renovierungsbedürftiges, ehemals landwirtschaftlich genutztes Anwesen mit Wohngebäude und Fachwerkscheune im alten Ortskern erworben und saniert. Es fügt sich nun in besonderem Maße in den alten Ortskern ein und wertet diesen zusätzlich auf. Auf dem sehr geschmackvoll gestalteten Anwesen sind noch dazu ein schöner Hof und Garten entstanden.

Mahlert sieht aufgrund der stetig steigenden Nachfrage an Fördermitteln im Dorferneuerungsprogramm bestätigt: „Der Trend zur Umnutzung einer Altimmobilie ist ungebrochen. Die Schwerpunktförderung ist ein sehr wirkungsvolles Programm zum Erhalt alter Bausubstanz in den Dörfern.“ Darüber hinaus trägt die Sanierung alter Gebäude auch dazu, bei den Flächenverbrauch durch Neubaugebiete an den Ortsrändern zu reduzieren.

Nähere Informationen erhalten sie bei der Kreisverwaltung Neuwied: Telefon: 02631/803-235 und auf der Homepage der Kreisverwaltung: www.kreis-neuwied.de im Bereich „Bürgerservice – Dienstleistungen“ unter der Rubrik „Dorferneuerung“.

Foto: Ehepaar Wald (links) hat ein ehemals landwirtschaftlich genutztes Anwesen im Ortskern von Oberraden vorbildlich saniert. Darüber freuen sich Kreisbeigeordneter Michael Mahler, die Dorferneuerungsbeauftragte des Kreises, Margit Rödder-Rasbach, und Ortsbürgermeister Achim Braasch.