Veröffentlicht am 2. September 2021 von wwa

NEUWIED – Förster informiert Kinder über Umweltschutz – Walderlebnistage: Großer Spaß für kleine Naturforscher

Bei den Walderlebnistagen rund um die Rodenbacher Ochsenalm und im umliegenden Waldgebiet konnten sich Acht- bis Zwölfjährige auch in diesen Sommerferien wieder in der Natur austoben und dabei Wissenswertes über das Ökosystem und seine Tiere erfahren. Die Kinder spielten und werkelten mit Naturmaterialien, auf Erlebnistouren durch den Wald mit Förster Gerhard Willms erfuhren sie zudem spielerisch eine Menge über Umweltschutz, Nahrungsketten, Insekten, Schädlinge, Bäume und Pflanzen. Bei kleinen Picknicks am Waldrand schmeckten die Butterbrote besonders gut.

Förster Willms leitete die Kinder auch bei der Untersuchung der Wasserqualität des Buchbachs an. Die mit Gummistiefeln ausgerüsteten Mädchen und Jungen testeten

zudem unter kräftigen Anfeuerungsrufen ihre selbst gefertigten Holzschiffchen bei einem spannenden Rennen auf deren Schnelligkeit, bauten kleine Staudämme, die natürlich später auch wieder abgebaut wurden, damit das Wasser des Bachs wieder frei fließen konnte.

Einen Waldmarkt der Möglichkeiten gab es ebenfalls. Dabei bastelten die Kinder unter anderem an verschiedenen Stationen kleine Spiele aus Naturmaterial, die Pfadfinder des VCP Feldkirchen vermittelten verschiedene Fertigkeiten wie beispielsweise das Knotenknüpfen, Geschicklichkeitsspiele und ein Waldquiz rundeten das Angebot ab. Die Freizeit wurde zwar möglichst unbeschwert, aber selbstverständlich gemäß der empfohlenen Richtlinien der aktuellen Corona-Schutzverordnung sowie mit spezifischen Hygienemaßnahmen durchgeführt.

Diese naturpädagogische Freizeit des KiJub fand in Kooperation mit dem Forstamt Dierdorf sowie mit dem VCP Feldkirchen statt. Die Walderlebnistage sind auch im nächsten Jahr wieder für die erste Sommerferienwoche geplant. Der Programminhalt der Freizeit wechselt stets.