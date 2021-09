Veröffentlicht am 2. September 2021 von wwa

BETZDORF – Auffinden eines gestohlenen Kennzeichens

Eine 27jährige Fahrzeugführerin hatte ihren Pkw am Montag, 30. August 2021, im Parkdeck Ladestraße im Innenstadtbereich von Betzdorf abgestellt. Als sie am Dienstagmorgen, 31. August 2021, gegen 09:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl des Kennzeichens fest. Am Dienstagnachmittag, 31. August 2021, wurde das Kennzeichen bei einer Verkehrskontrolle von Beamten der PW Waldbröl (NRW) gefunden und sichergestellt werden. Ein Tatverdacht richtet sich gegen einen 45jährigen Mann aus der VG Wissen. Quelle: Polizei