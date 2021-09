Veröffentlicht am 2. September 2021 von wwa

ELKHAUSEN-KATZWINKEL – Kreisdelegiertenversammlung Schützenkreis 13.1 Altenkirchen Ww

Kreisdelegierten- und Sportleiterversammlung im Schützenhaus des SV Elkhausen-Katzwinkel. Wie schon im vergangenen Jahr, Corona bedingt in den August verschoben, fand die Delegiertenversammlung des Schützenkreises 13.1 Altenkirchen Ww. statt. Veranstaltungsort war das Schützenhaus des SV Elkhausen-Katzwinkel, das ausreichend Platz bot, um die Delegierten unter strikter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln aufzunehmen. Der Kreisvorsitzende Jürgen Treppmann hatte die Vertreter der 25 Schützenvereine mit insgesamt 4.462 Mitgliedern (Stand 02. Januar 2021) eingeladen und war gemeinsam mit seinen Vorstandskolleginnen und -kollegen hoch erfreut die Vertreterinnen und Vertreter von 20 Vereinen begrüßen zu können. Zudem konnte er auch den Ehrenvorsitzenden Bruno Stahl und als Vertreter des Bezirks 13 den Vorsitzenden Karl-Heinz Pitton, den Geschäftsführer Elmar Deneu und den Sportleiter Helmut Meyer willkommen heißen.

Nach dem traditionellen Totengedenken an die verstorbenen Schützinnen und Schützen wurde die umfangreiche Tagesordnung bearbeitet. Wegen Corona bedingter fehlender Aktivitäten fielen die Berichte des Vorsitzenden, des Ligaleiters und des Sportleiters, der Damenleiterin, der Jugendleiterin und der Geschäftsführerin kürzer als sonst aus. Die von den Kassenprüfern Siegfried Rupp und Tobias Teumer vorgenommene Kassenprüfung ergab keinerlei Beanstandung und so konnte der Vorstand von den Delegierten ohne Gegenstimme entlastet werden.

Ein weiterer zentraler Punkt waren die Neuwahlen zum Vorstand. Bei den Neuwahlen kam es zu keinen Veränderungen. Für weitere vier Jahre wählten die Delegierten Jürgen Treppmann als Vorsitzenden wieder. Auch wurden die Schriftführerin Susanne Pree, der Sportleiter Gerd Brück und die Damenleiterin Nina Dorkowski für diesen Zeitraum wiedergewählt. Der 2. Vorsitzende Heinz-Willi Ellert, der bereits kommissarisch das Amt des Ligaleiters inne hatte, wurde für eine Restlaufzeit von zwei Jahren gewählt.

Die in der Versammlung anwesenden Sportleiter der Vereine hatten die Aufgabe die Referenten für Langwaffen, Kurzwaffen, Vorderlader, Auflageschießen, EDV / Internet und Presse für vier Jahre zu wählen. Zur Freude des Vorsitzenden waren alle Referenten für eine weitere Amtszeit bereit. Gewählt wurden für Langwaffen: Wolfgang Weber, Gerd Brück und Jörg Gehring. Kurzwaffen: Rico Gerber, Vorderlader: Heinz-Willi Hassel, Auflageschießen Johannes Niklas, EDV / Internet Justin Höfer und Presse: Jürgen Treppmann. Nach Abschluss dieser Wahl wurden die gewählten Referenten durch die Delegiertenversammlung ohne Gegenstimme bestätigt.

Der Kreissportleiter Gerd Brück übernahm den Teil der Sportleiterversammlung. Nach dem Corona bedingten sportlichen Stillstand gab er umfassende Informationen zur vorbereiteten und für den Herbst geplanten Kreismeisterschaft. Alle haben die Hoffnung, dass man wieder sportlich aktiv werden kann und Corona keinen Strich durch die Rechnung macht. Auch der Ligaleiter Heinz-Willi Ellert konnte von umfangreichen Vorbereitungen zum Neustart der Kreisliga, die in Rundenwettkämpfe (Vorgabe des Rheinischen Schützenbundes) umbenannt wird, berichten. Natürlich hoffe man auf eine Vielzahl von Schützinnen und Schützen als Starter bei diesen Wettkämpfen und wünsche allen „Gut Schuss“. Zum Abschluss der Veranstaltung dankte der Vorsitzende allen ehrenamtlich in den Vereinen tätigen Mitgliedern und seinem gesamten Vorstandsteam. Ohne all die unermüdlichen Aktiven, Helfer und Vorstandsmitglieder in den Vereinen wäre diese gemeinsame Arbeit zum Wohle des Sports nicht möglich. (jtr) Fotos: SK AK 131.1