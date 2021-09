Veröffentlicht am 2. September 2021 von wwa

VG WISSEN – Bundestagswahl 2021: Wahl-O-Mat hilft wieder

Am 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. Etwa 60,4 Millionen Menschen können dann ihre Abgeordneten ins Parlament wählen. 2,8 Millionen von ihnen wählen zum ersten Mal. Hilfreich bei der Entscheidungsfindung kann der Wahl-O-Mat sein, und das nicht nur für Erst-Wähler. Darauf weist der Arbeitskreis Jugend/Bildung der Zukunftsschmiede VG Wissen hin.

Seit 2002 gibt es den Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung. Mittlerweile hat er sich zu einer festen Informationsgröße im Vorfeld von Wahlen entwickelt. Er wurde schon viele Millionen Male genutzt. Auch für die kommende Bundestagswahl ist der Wahl-O-Mat ab 2. September wieder nutzbar.

Wahl-O-Mat: Was ist das?

Der Wahl-O-Mat ist ein Frage-und-Antwort-Tool, das zeigt, welche zu einer Wahl zugelassene Partei der eigenen politischen Position am nächsten steht. Eine bestimmte Anzahl von Thesen können mit „stimme zu, stimme nicht zu, neutral oder These überspringen“ beantwortet werden. Alle zur Wahl zugelassenen Parteien können auf die gleiche Weise antworten. So können die Nutzer die eigenen Antworten mit denen der Parteien abgleichen. Der Grad der Übereinstimmung mit den ausgewählten Parteien wird errechnet. Den Wahl-O-Mat findet man unter wahl-o-mat.de. Eine weitere Plattform ist z. B. unter parteivergleich.eu zu finden (ehrenamtlicher Anbieter).