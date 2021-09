Veröffentlicht am 1. September 2021 von wwa

NIEDERDREISBACH – Pkw landet nach Unfall auf der K 112 im Graben

Montagmorgen, 30. August 2021, gegen 08:00 Uhr befuhr ein 36jähriger Nissan-Fahrer die Kreisstraße 112 aus Niederdreisbach in Richtung Weitefeld. Im Verlauf der Strecke kam er vermutlich infolge zu hoher Geschwindigkeit in einer Rechtskurve ins Schleudern, nach rechts von der Fahrbahn ab und schließlich auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand Sachschaden. Quelle und Foto: Polizei