1. September 2021

FLAMMERSFELD – Diebstahl von Paketen in Flammersfeld

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 29. auf 30. August 2021, drangen unbekannte Täter in das Gebäude einer Bäckerei in Flammersfeld, in der Rheinstraße, ein. Die Bäckerei dient auch als Annahmestelle für einen Paketdienstleister. Die Täter entwendeten mehrere Pakete komplett. Andere Pakete wurden geöffnet und am Tatort belassen. Hinweise sind an die Polizei Altenkirchen zu richten. Quelle: Polizei