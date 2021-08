Veröffentlicht am 31. August 2021 von wwa

DERNBACH – BAB 3 – Audi Fahrer unter Drogeneinfluss auf der Autobahn unterwegs

Wer unter dem Einfluss von illegalen Drogen wie Cannabis, Heroin, Morphin, Kokain, Amphetamin oder Ecstasy ohne Ausfallerscheinungen am Straßenverkehr teilnimmt, so die Polizei, muss mit einer empfindlichen Geldbuße und einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen. Dies dürfte auch auf einen 26 Jahre alten Fahrzeugführer eines Audi A6 zukommen, den die Beamten der Polizeiautobahnstation Montabaur am Montag, 30. August 2021, am Autobahndreieck Dernbach der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln einer Verkehrskontrolle unterzogen haben.

Bei der Kontrolle zeigte der Mann deutliche Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte den Verdacht, der Test zeigte den Konsum von Cannabisprodukten an. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und Ermittlungsverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei