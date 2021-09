Veröffentlicht am 1. September 2021 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Abschluss der Dialogreise von Arbeits- und Transformationsminister Alexander Schweitzer: Transformationsfähigkeit in Rheinland-Pfalz ist beeindruckend

Mit der Teilnahme an der bundesweiten Online-Konferenz „Transformation der Arbeitswelt – Transformation der Verwaltung“ endete der erste zweiwöchige Teil der Dialogreise von Arbeits- und Transformationsminister Alexander Schweitzer. Zentrales Thema in der vom Behörden Spiegel organisierten Veranstaltung war die digitale Transformation von Land und Kommunen in Rheinland-Pfalz.

„Gerade im Zuge der Corona-Pandemie haben digitale Prozesse und Verfahren an Bedeutung gewonnen, von der auch die Verwaltung betroffen ist. Dazu hat die Landesverwaltung bereits Beratungsangebote sowie eine leistungsfähige IT-Infrastruktur aufgebaut und zahlreiche IT-Verfahren eingeführt“, betonte Schweitzer, der zugleich als Schirmherr der Veranstaltung fungierte. „Wir wollen weiterhin den Herausforderungen von Digitalisierungs- und Transformationsprozessen erfolgreich begegnen. Deshalb tauschen wir uns mit unseren Partnern und Partnerinnen intensiv aus und vernetzen uns mit den Akteuren aus verschiedenen Bereichen.“

Bei den Stationen der Dialogreise standen Fragen der Transformation in der Arbeitswelt sowie die Folgen der Corona-Krise im Fokus. In enger Abstimmung mit Gewerkschaften führte Schweitzer im Rahmen von Unternehmensbesuchen Gespräche mit Betriebsräten und Unternehmensleitungen, um Informationen aus erster Hand zu erhalten. Hervorgehoben wurde die Bedeutung von beruflicher Weiterbildung und Qualifizierungsangeboten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie die Digitalisierung als Kernthema einer gelingenden Transformation.

„Die Digitalisierung ist gerade für den Industriestandort Rheinland-Pfalz eines der Kernthemen. Damit wir die Transformation der Arbeitswelt erfolgreich gestalten, brauchen wir auch weiterhin engagierte Umsetzungspartner“, so Schweitzer. „Aus diesem Grund werden wir auch sehr schnell die künftige Transformationsagentur als Impulsgeber und Lotse für Beschäftigte und Betriebe ins Leben gerufen. Sie wird dafür da sein, Handlungsfelder zu benennen und über Qualifizierungsangebote und Fördermöglichkeiten zu informieren.“

Zum Abschluss des ersten Teils der Dialogreise sagte Arbeits- und Transformationsminister Alexander Schweitzer: „Ich bin sehr dankbar für den regen Austausch und die vielfältigen Einblicke in den letzten beiden Wochen. Es ist beeindruckend, mit welchem Engagement auf den Wandel in der Arbeitswelt in Rheinland-Pfalz reagiert wird: Sei es im Handwerk, in der Pflege, der Ausbildung, im Bereich der Technologie oder der Verwaltung. Ich freue mich ebenso auf die Besuche und Begegnungen, die in den kommenden Wochen stattfinden werden.“