BIRKEN-HONIGSESSEN – Sachbeschädigung auf der K 77 im Wippetal

Unbekannte, mutmaßlich jugendliche Täter, randalierten in der Zeit zwischen Samstag und Sonntag, 28. und 29. August 2021, zwischen 18:00 und 12:20 Uhr, an der K 77, Eisbachhütte im Wippetal. Sie rissen insgesamt vier Leitpfosten aus der Verankerung und warfen sie in den Bachlauf. Außerdem beschädigten sie ein Hinweisschild. Vor der Hütte lagen unzählige Glasscherben von kaputtgeworfenen Glasflaschen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei