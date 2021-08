Veröffentlicht am 31. August 2021 von wwa

WISSEN – Versuchter Tageswohnungseinbruch in der Galgenberg Straße in Wissen

Unbekannte versuchten am Mittwoch, 25. August 2021, in der Zeit von 10:00 bis 19:00 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße Galgenberg einzudringen. Eine Bewohnerin des Hauses stellte nach ihrer Rückkehr fest, dass Unbekannte am Schloss der Haustüre manipuliert und dabei beschädigt hatten. In das Haus gelangte niemand.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei