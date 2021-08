Veröffentlicht am 31. August 2021 von wwa

HELMENZEN – Nächtliche Unfallflucht in Helmenzen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 28. Auf 29. August 2021, kam es im Altenkirchener Weg in Helmenzen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verursacher beschädigte beim Vorbeifahren sowohl zwei Pflanzkübel einer Grundstückseinfahrt als auch einen auf der anderen Straßenseite geparkten Mercedes. Anschließend flüchtete der Verursacher unerkannt vom Unfallort. Beim geflüchteten Fahrzeug dürfte es sich, so die Polizei, der Spurenlage nach um ein auffällig mintgrün-lackiertes Kraftfahrzeug handeln, das durch den Unfall im Frontbereich beidseitig beschädigt wurde. Die Polizei Altenkirchen sucht nach Zeugen, die Angaben zum nächtlichen Unfallgeschehen oder zum geflüchtete Fahrzeug machen können. Quelle: Polizei