Veröffentlicht am 31. August 2021 von wwa

NEUWIED – Viele Gäste: Französischer Wochenmarkt kam hervorragend an

Französisches Flair im trüben deutschen Sommer: Ein Teilstück der Engerser Straße hatte sich für drei Tage in einen französischen Wochenmarkt verwandelt. Von Donnerstag bis Samstag boten zehn Händlerinnen und Händler typisch französische Produkte an. Elsässer Flammkuchen, bretonische Plätzchen, Seife aus der Provence, Käse, Öle, Honig oder Schalen aus Olivenholz – die Angebotspalette war breit gefächert und lockte trotz manchem Regenschauer rund 5000 Interessierte an. Die Standbetreiberinnen und -betreiber jedenfalls waren froh, überhaupt wieder ihre Waren präsentieren zu können. Um der geltenden Corona-Schutzverordnung gerecht zu werden, war das Areal abgesperrt. Die Besucherinnen und Besucher hielten sich weitestgehend an die Maskenpflicht, nur einige wenige mussten darauf hingewiesen werden, zeigten dann aber Verständnis für die Maßnahme. Insgesamt ist der Abschnitt zwischen Schloss- und Mittelstraße „sehr gut angenommen“ worden, berichtet das Amt für Stadtmarketing, das nun überlegt, dort häufiger „kleine Marktgeschichten“ zu organisieren. Foto 08: