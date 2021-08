Veröffentlicht am 31. August 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule on tour: Bergisches Freilichtmuseum Lindlar ist das Ziel

Am Samstag, 11. September, lädt die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen zu einer Tagesfahrt in das Bergische Freilichtmuseum Lindlar ein. Beginn ist um 10 Uhr. Das Motto des Tages lautet: „Pflanzenschätze alter Gärten“. Im Rahmen einer zweistündigen Führung durch die konsequent ökologisch bewirtschafteten Gärten auf dem Museumsgelände erhalten die Teilnehmenden viele interessante Informationen und praktische Tipps. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die teils bewirtschafteten Gebäudegruppen zu besichtigen oder einfach auf zahlreichen Spazierwegen das Bergische Land zu genießen. Um die wertvolle pädagogische Arbeit des Museums zu unterstützen, möchte die Volkshochschule die Fahrt trotz der coronabedingten Einschränkungen anbieten. Einige der Häuser im Museum sind nur zum Teil geöffnet, die Gastronomie ist aktuell nicht in Betrieb. Auch muss die Anreise privat erfolgen. Als Ausgleich sind im Preis von 18 Euro pro Teilnehmer neben dem Eintritt und der Gebühr für die Führung ein kleines Lunchpaket und die persönliche Betreuung durch die VHS-Gartenkursleiterin Julia Hilgeroth-Buchner inbegriffen. Die Teilnehmerzahl ist auf 18 Personen begrenzt. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule entgegen (Tel.: 02681-812211, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).