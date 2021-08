Veröffentlicht am 31. August 2021 von wwa

ENGERS – Verkehrsunfall auf der B 42

Unverletzt aus ihrem Fahrzeug entsteigen konnte eine 36jährige Frau aus Neuwied, die am Samstagnachmittag, 28. August 2021, gegen 15:09 Uhr, auf der Bundesstraße 42 in der Abfahrt Heimbach/Engers verunfallte. Die Frau kam auf regennasser Fahrbahn mit ihrem Mitsubishi im Abfahrtsbereich ins Schlingern und rutscht in den Straßengraben, wo das Fahrzeug dann umkippte und auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Die allein im Fahrzeug befindliche Frau konnte selbstständig aus dem Auto aussteigen und blieb unverletzt. Der PKW wurde durch den verständigten Abschleppdienst geborgen, dazu wurde die Ausfahrt Engers der B 42 kurzzeitig gesperrt. Quelle: Polizei