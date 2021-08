Veröffentlicht am 31. August 2021 von wwa

OBERBIEBER – Verkehrsunfallflucht in Oberbieber

Von der Unfallstelle unerlaubt entfernt hat sich ein Verkehrsteilnehmer am Freitag, 27. August 2021, zwischen 12:00 und 17:00 Uhr in der Straße „Über dem Aubach“ in Neuwied-Oberbieber. Vermutlich durch einen Fahrfehler im Kurvenbereich der Straße kam der Unfallverursacher nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Metallpfeiler eines Privatgrundstücks, der dadurch teilweise aus dem Boden gerissen wurde. Der Verursacher kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und fuhr einfach weiter. Quelle: Polizei