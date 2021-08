Veröffentlicht am 30. August 2021 von wwa

BERLIN – MUDERSBACH – Erwin Rüddel forciert die Anbindung des Gewerbegebietes in Mudersbach – Daraufhin treffen sich Bahn und LBM baldmöglichst an einem Tisch

„Ein verkehrspolitisch wichtiges Thema in der Ortsgemeinde Mudersbach ist eine u.a. die Bahnhofstraße entlastende bereits lange überfällige Anbindung des Gewerbegebietes. Die andauernde Verkehrssituation ist nicht nur für Anlieger sowie Lenker von Sattel- und Lastzügen unzumutbar, sie ist auch äußerst gefährlich“, erneuert der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel seine Aussage.

Unterstützung erhält der Parlamentarier vom CDU-Ratsmitglied und Vorsitzenden des Heimat- und Bürgervereins, Ulrich Merzhäuser sowie vom örtlichen CDU- und Fraktionsvorsitzenden Markus Köhler. Die Thematik, zu der sich auch eine Bürgerinitiative gebildet hat, die eine Unterschriftenaktion initiiert, war kürzlich bei einem intensiven Informationsaustausch mit einem im Gewerbegebiet angesiedelten Unternehmen detailliert erörtert worden. Dabei stand einmal mehr die notwendige Entlastung der Bahnhofstraße und des verkehrstechnisch bremsenden Bahnübergangs im Fokus.

CDU-Bundestagsabgeordneter Erwin Rüddel kümmert sich, im Sinne von Ortsgemeinde, Anliegern und den betroffenen Unternehmen, seit Jahren um Lösungen, die bislang sämtlich an der Landesregierung in Mainz scheiterten. „An diesem Beispiel in Mudersbach zeigt sich das absolute Versagen der Landesregierung in Sachen Verkehrsinfrastruktur. Das wird in diesem Fall an den Beispielen der Firma Patz und der Deutschen Bahn einmal mehr deutlich“, moniert der Abgeordnete.

Eines, so Rüddel, ist klar: „Ohne gute Verkehrsinfrastruktur, in diesem Fall Verkehrsanbindung, gibt es keine wirtschaftliche, positive Entwicklung.“ Der direkt gewählte Abgeordnete bemüht sich vehement beim LBM und der Bahn um eine Lösung. Die wäre möglich durch den Bau einer Bahnüberführung in Richtung Brachbach in Höhe der Firma Patz.

„Am Geld vom Bund scheitert die Realisierung der nicht vorankommenden langjährigen Planungen auf keinen Fall. Die verkehrsentlastende Maßnahme findet sich im aktuellen Bundesverkehrswegeplan an vordringlicher Stelle. Dafür habe ich mich in Berlin erfolgreich eingesetzt“, konstatiert Erwin Rüddel. „Das klare „Okay“ der Mudersbacher Anrainer zur entlastenden Gewerbegebiet-Anbindung ist gegeben“, so Markus Köhler und Ulrich Merzhäuser.

Auf Initiative des heimischen Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel hat aktuell ein Koordinierungsgespräch mit LBM und Deutscher Bahn stattgefunden. Dadurch erhielt der CDU-Politiker von beiden Institutionen die Zusage zu einem gemeinsamen Termin, unter Einbindung der Bürgerinitiative und Kommune.

„Bis dato kam vom Land nur heiße Luft. Mir ist es wichtig, dass sich die entscheidenden Akteure von Land und Bahn unter Einbindung der Bürgerinitiative und Kommune bei ihren Aussagen in die Augen schauen“, bekräftigt Erwin Rüddel.

Foto 03: Verfolgen mit der Gewerbegebiet-Anbindung in Mudersbach ein gemeinsames Ziel: Ulrich Merzhäuser, Erwin Rüddel und Markus Köhler.