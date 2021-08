Veröffentlicht am 30. August 2021 von wwa

WISSEN – Der erste Schultag von Lothar Schneider

Lothar Schneider hat seinen ersten Tag in der Katholischen Volksschule Wissen aus zwei Gründen nicht vergessen. Einmal natürlich, weil auch für ihn vor nunmehr 69 Jahren ein neuer Lebensabschnitt begann. Zum anderen, weil er just an diesem Tag, dem 22. April 1952, seinen 6. Geburtstag feierte. Auf dem Foto präsentiert er stolz die Schultüte vor seinem Elternhaus in der Bogenstraße, die im Wissener Unterdorf liegt. Lothar weiß sogar bis heute, was ihm seine Mutter hinein gepackt hat: Einen Beutel süße Karamellbonbons, eine Schachtel Eiswaffeln und eine Griffeldose. Die Aufnahme stammt übrigens von Alfons Reinstädtler (1888 bis 1970), einem Nachbarn der Schneiders. Dem hoch begabten Amateurfotografen widmete das „Heimatjahrbuch des Kreises Altenkirchen“ in der Ausgabe für 2008 einen ausführlichen Beitrag. Der Erstklässler von damals hat einige von dessen schönsten Fotos in Verwahrung. (bt) Foto: Alfons Reinstädtler/Archiv Bernhard Theis