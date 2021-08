Veröffentlicht am 30. August 2021 von wwa

WISSEN – Badestellen am Wisserbach

Ältere Wissener werden sich noch an die beiden Badestellen am Wisserbach erinnern. Die erste davon lag etwa in Höhe der heutigen Firma Stahlbau Buchen. Benutzt wurde sie vorwiegend von kleinen Kindern in Begleitung ihrer Eltern. Der Amateurfotograf Alfons Reinstädtler (1888 bis 1970) hat das Badevergnügen 1949 mit seiner Kamera festgehalten. Rechts sitzt Agnes Schneider im Gras. Der kleine Junge im Vordergrund ist ihr damals dreijähriger Sohn Lothar; just jener Knabe, der drei Jahre später

als Erstklässler mit einer prächtigen Schultüte renommierte. Weiter sind Helmut (links im Wasser) und Rosel zu sehen. Die Kleinen sind Enkelkinder des Fotografen und wohnten wie er selbst und die Schneiders in der Bogenstraße. Badestelle Nummer zwei befand sich am Wisserbachwehr schräg gegenüber von Hof Hufe. Hier lernten die größeren Kinder Schwimmen. Die Naturbadestellen waren überaus beliebt. Dass die Kühe sich manchmal der Handtücher bemächtigten, nahmen die Wissener Badefreunde mit Humor zur Kenntnis. Im Hintergrund taucht übrigens der Turm der katholischen Pfarrkirche „Kreuzerhöhung“ auf. (bt) Foto: Alfons Reinstädtler/Archiv Bernhard Theis