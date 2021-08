Veröffentlicht am 30. August 2021 von wwa

NEUWIED-BLOCK – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 307 in Neuwied-Block auf der Engerser Landstraße

Zwei schwerverletzte Personen sind die Folgen aus einem Verkehrsunfall am Freitagabend, 27. August 2021, gegen 23:22 Uhr, auf der Engerser Landstraße (L 307) im Stadtteil Block. Ein Fahranfänger befuhr mit seinem Seat die Engerser Landstraße in Fahrtrichtung Rheinbrücke und kollidierte am Ortsausgang Block mit zwei Radfahrerinnen, die ebenfalls in Richtung Rheinbrücke unterwegs waren. Die beiden noch minderjährigen Radfahrerinnen wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert. Bei dem vermeintlichen Unfallverursacher wurde eine Alkoholeinwirkung festgestellt, weshalb der Führerschein vorläufig eingezogen wurde. Die beteiligten Fahrzeuge wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz sichergestellt. Es entstand Sachschaden, so die Polizei, in Höhe von circa 9.000 Euro. Quelle: Polizei