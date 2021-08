Veröffentlicht am 30. August 2021 von wwa

MUDERSBACH – Verkehrsunfall in der Augustastraße in Mudersbach

Samstagmittag, 28. August 2021, gegen 13:50 Uhr hatte ein Pkw Fahrer vergessen seinen Pkw in der abschüssigen Augustastraße gegen Wegrollen zu sichern. Der Pkw nutzte die Gelegenheit und machte sich selbständig. Dadurch bedingt kam es zu Beschädigungen an einem Haus, Zaun und am Pkw. Quelle: Polizei