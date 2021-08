Veröffentlicht am 30. August 2021 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall in der Friedrichstraße in Betzdorf

Eine Pkw Fahrerin befuhr am Samstagmorgen, 28. August 2021, gegen 07:44 Uhr die Friedrichstraße in Betzdorf in Fahrtrichtung Kirchen. Ausgangs des Tunnels kam sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Quelle: Polizei