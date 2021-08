Veröffentlicht am 30. August 2021 von wwa

DAADEN – Sachbeschädigung an einem Pkw in Daaden

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen Freitag und Samstag, 27. Und 28. August 2021, zwischen 22:30 und 10:30 Uhr in der Betzdorfer Straße in Daaden an einem abgestellten Pkw die Frontscheibe, sowie den rechten Außenspiegel. Zudem wurde aus allen vier Reifen die Luft abgelassen. Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen. Quelle: Polizei