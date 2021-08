Veröffentlicht am 30. August 2021 von wwa

LINZ am RHEIN – Verkehrsunfall in Linz am Rhein – Jugendlicher Kradfahrer verletzt

Freitagnachmittag, 27. August 2021, verletzte sich ein 17jähriger Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Linz am Rhein. Der einheimische Jugendliche befuhr den Roniger Weg aus Richtung Krankenhaus kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Unfallstelle musste er verkehrsbedingt bremsen, verlor auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Glücklicherweise wurde der Jugendliche lediglich leichtverletzt. Quelle: Polizei