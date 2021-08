Veröffentlicht am 30. August 2021 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Sachbeschädigung in Bad Hönningen – Tatverdächtiger in JVA

Ein 41jähriger Mann aus Bad Hönningen durchtrennte vorsätzlich das Stromkabel an dem Rasenmäher einer 76jährigen Nachbarin. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Klar ist jedoch, so die Polizei, dass sich der Tatverdächtige aufgrund weiterer Straftaten für die nächsten Monate in einer Justizvollzugsanstalt heimisch fühlen muss. Der Frieden in der Nachbarschaft ist daher zumindest temporär wiederhergestellt. Der Beschuldigte wird sich nun in der JVA dem Verfahren wegen Sachbeschädigung verantworten müssen. Quelle: Polizei