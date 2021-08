Veröffentlicht am 30. August 2021 von wwa

LINZ am RHEIN – Tauziehen im Sorgerechtsstreit in Linz

Samstagabend, 28. August 2021, wurde die Polizeiinspektion Linz durch ein getrenntlebendes Paar aus Linz zur Schlichtung eines Sorgerechtsstreits ersucht. Die 38jährige Mutter eines neunjährigen Kindes geriet dabei mit dem 45jährigen Vater und dessen aktueller Lebensgefährtin in Streit. Die Auseinandersetzung der Vorbilder endete in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Parteien. Zwei Personen, der Vater und dessen Lebensgefährtin, wurden dabei leicht verletzt. Das Jugendamt wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eröffnet. Quelle: Polizei