Veröffentlicht am 29. August 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Rap im Wald während des Open Air Sommers in Altenkirchen

Rap im Wald während des Open Air Sommers in Altenkirchen mit dabei sind: Toni-L & DJ HAITIAN STAR, Pimf, Mavgic & Grinch, Jephza & bitbeats, Falki & Ryko-J sowie MAMTO. Für den deutschsprachigen Hip Hop haben sie einst die Weichen gestellt und der Zug rollt unaufhaltsam weiter. Man muss diese Jungs einfach mögen. Während das Niveau in der Bundesrepublik in Sachen Rap unter die Gürtellinie rutschte, hielten sie immer fleissig den Kopf über Wasser. Die Industriepiraten trotzen Wetter und Sturm – TV und Internet. Das letzte gallische Dorf oder so…und obwohl so etwas wie ein Businessplan nie existierte gibt es sie immer noch oder gerade deswegen. …

Kaum jemand transportiert das JAM Feeling live on stage, wie der FUNKJOKER & DJ HAITIAN STAR, auch bekannt als TORCH, der einmal mehr unter Beweis stellt, dass er auch die Disziplin mit den Plattentellern liebt und lebt. Die aktuelle TONI-L 7-Inch/Vinyl Serie „FUNK YOU VERY MUCH“ in den vier CMYK Farben war nach kurzer Zeit ausverkauft.

Wer die Geschichte in seiner pursten Form Live erleben will, sollte dieses Ereignis nicht verpassen. Mit einer explosiven Kombination aus DJing und MCing werden TONI-L & DJ HAITIAN STAR mal wieder zeigen wo der Frosch die Locken hat.

Pimf, Mavgic & Grinch: Seit seiner Zeit auf den ersten Jams in Jugendzentren über die Teilnahme am VBT und einigen weiteren Achievements mit denen man hier flexen könnte, hat Pimf mittlerweile eine beachtliche Diskographie vorzuweisen. Mit seinen persönlichen und reflektierten Texten hat er sich mit seinem Debütalbum „Memo“, sowieso den folgenden Releases „Justus Jonas“ und „Windy City“ eine solide Fanbase aufgebaut, die sich mit seinen Werten und den nunmehr auch deutlich politischen Inhalten identifizieren können. Von seiner meist nachdenklichen Vortragsweise hat er sich mit seinem aktuellen Playlistalbum „final.wav“ emanzipiert und so auch seine jugendliche Leichtigkeit wiederentdeckt. Unterstützt wird Pimf bei uns von seinen Freunden und Lagunenstyles-Labelkollegen Grinch & Mavgic.

Jephza & bitbeats: Jephza & bitbeats stehen seit knapp 10 Jahren zusammen auf der Bühne und blicken auf zahlreiche Alben und Ep’s zurück. Die Westerwälder Eigengewächse sind mittlerweile in Köln & Bonn zuhause und ebenfalls Teil der Lagunenstyles-Bande. In den 2010er Jahren führte für Rapfans im Westerwald gefühlt kein Weg an Jephza, bitbeats und dem 2015 verstorbenen Altenkirchener Rapper Davido vorbei. Nun freuen wir uns die Jungs endlich mal wieder „Zuhause“ begrüßen zu können.

Falki & Ryko-J: Im Ruhrpott Zuhause vereinen der Essener Ryko-J und Duisburger Falki vom Künstlerkollektiv Team Reiben klassischen deutschen Rap mit Einflüssen aus Battlerap- und Popkultur der 90er und frühen 2000er Jahre. Gemeinsam bedienen die beiden eine umfangreiche Soundpalette aus poppigen Hooks und traplastigen Drums mit klassischen Flowpattern und geradlinigen authentischen Lyrics.

MAMTO: Durch die langjährige Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro kennt der ein oder andere ihn vom Kellnern oder auch vom Auf-/ Abbau Team des Spiegelzeltes, oder diversen anderen Veranstaltungen. Dieses Jahr sieht es aber anders aus. Dieses Jahr präsentiert er euch einen dreisprachigen Sprechgesang (Rap) auf der Bühne. Musik die man nicht verstehen braucht um sie zu fühlen. Sa. 04.9.2021; Beginn: 19 Uhr; Einlass 17:30 Uhr; Eintritt: VVK 15€; ABK 20 €; Ort: Open Air Sommer Glockenspitze, Altenkirchen; Bei unbeständigem Wetter findet die Veranstaltung im ZirkusZelt statt. Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de telefonisch 02681 7118 und bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen.