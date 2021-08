Veröffentlicht am 29. August 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Zwei Alphörner und eine ausdrucksstarke Frauenstimme, das sind Alpcologne

Das Trio entführen mit viel Kreativität und Witz in einen Kosmos aus globalen Klängen und musikalischen Abenteuern. Ob Eigenkompositionen oder einzigartige Neuinterpretationen: Es ist unbeschreiblich, was diese musikalischen Tausendsassas aus ihrer Fantasie und ihren Ur-Instrumenten machen. Das Ganze klingt so eigenständig, so unglaublich unterhaltsam und so spannend abwechslungsreich.

Alpcologne sind: Victoria Riccio – Gesang; Martin Thüringer – Alphorn; ebasa Pallada – Alphorn („ebasa“ kleingeschrieben ist richtig!)

Im September 2019 ist Alpcologne Gründer Mitch Hoehler verstorben. Im Sinne von Mitch, gibt Alpcologne seit 2020 wieder Konzerte mit seinen Kompositionen und Arrangements.

Infos/Musik: www.alpcologne.de. Do. 02.09.2021, Beginn: 20 Uhr; Einlass 18:30 Uhr, Eintritt: VVK 18€/ABK 23€, Ort: Open Air Sommer Glockenspitze, 57610 Altenkirchen, Bei unbeständigem Wetter findet die Veranstaltung im ZirkusZelt statt. Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de telefonisch 02681 7118 und bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen.