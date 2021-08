Veröffentlicht am 29. August 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Sprachkurse Caritasverband Altenkirchen“

Über den Caritasverband Altenkirchen werden in Kooperation mit dem Katholischen Bildungswerk und der Aktion Neue Nachbarn im Erzbistum Köln drei Sprachkurse angeboten, bei denen gerne noch weitere Teilnehmer aufgenommen werden. In Altenkirchen findet jeden Mittwoch- und Donnerstagvormittag in den Räumlichkeiten des Pfarrsaals der katholischen Kirchengemeinde ein Kurs nur für Frauen statt – „Mama lernt Deutsch“. Ort: Rathausstraße 7, 57610 Altenkirchen

In Wissen wird der Sprachunterricht Montag bis Donnerstag am Vormittag im Kolpingsaal der katholischen Kirchengemeinde angeboten. Ort: Kirchstraße 7, 57537 Wissen

In Flammersfeld gibt es normalerweise auch einen Kurs, der aber zurzeit online über die Plattform „Zoom“ angeboten wird und damit für jedermann und -frau „von überall“ offen ist. Es wird frühzeitig kommuniziert, wenn der Kurs wieder in Präsenz stattfinden wird. Der Kurs findet Montag bis Freitag ebenfalls am Vormittag statt.

Bei den Kursen ist kein bestimmtes Sprachlevel zum Einstieg erforderlich und es werden keine Tests durchgeführt. Der Einstieg ist jederzeit möglich. Wenn Sie Interesse an einem der Kurse haben, melden Sie sich beim Caritasverband Altenkirchen, André Linke, unter 02681 2056 oder andre.linke@caritas-altenkirchen.de