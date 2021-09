Veröffentlicht am 2. September 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Das Haus Felsenkeller veranstaltet einen ganz anderen Ferienspaß für Kinder und Jugendliche. In den Herbstferien sind Menschen im Alter von circa 8 bis 14 Jahren eingeladen.

Erstmals bietet das Haus Felsenkeller in den Herbstferien einen Ferienspaß an – mit Unterstützung von lokal-global. Ein Projekt für Internet, Computerspiele und digitales Lernen am Computer für die Jugendarbeit in Rheinland-Pfalz. Computer, Tablets und Smartphones können digitale Filme, Bilder, Töne, Texte und Musik in einem Gerät vereinen, man kann sie bearbeiten und – wenn man will – sofort weltweit veröffentlichen. Technik ist nicht das Problem. Es geht um Inhalte, und – besonders in der Pädagogik – um Prozesse. Die Kids können selbst Controller beispielsweise mit Naturmaterialien kreieren (MaKey Makey).

Außerdem werden neben Mac Rechnern, VirtualReality-Brillen Oculus Quest und LeapMotion zur Verfügung stehen. Es geht also in erster Linie um ausprobieren, kreativ sein, Draußen mit Drinnen und Technik mit Natur zu verknüpfen. Spiel und Spaß steht selbstverständlich im Vordergrund. Wie immer ist es für das Konzept des Felsenkellers wichtig, Kindern und Jugendlichen in ihren Ferien einerseits spannende Erlebnisse zu bieten, die sie weiterbringen und andererseits Freiräume zu eröffnen, um eigene Gedanken und Wege zu finden. Beide Wochen werden inhaltlich unterschiedliche Schwerpunkte haben, sodass auch eine Teilnahme an beiden Wochen spannend bleibt! Die erste Ferienwoche wird vom 11. Bis 15. Oktober und die 2. Ferienwoche vom 18. Bis 22. Oktober jeweils von 9:00 bis 16:00 Uhr stattfinden. Die Kosten pro Woche belaufen sich auf 80 € pro Kind (inklusive Mittagessen). Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.