Veröffentlicht am 1. September 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Das Haus Felsenkeller veranstaltet ein Online-Seminar zum Thema „Babygeleitete Beikost – Essen am Familientisch von Anfang an“.

Die Referentin Jessica Seidler ist gelernte Erzieherin, Sozialpädagogin und Fachkraft für babygeleitete Beikost. Die Einführung der festen Nahrung ist ein wichtiger Meilenstein im Leben eines Babys und der Familie. Babygeleitete Beikost ist eine durch das Baby gesteuerte Beikost-Einführung, bei der auf das Füttern (von Brei) verzichtet wird. Das Baby bekommt (meist) breifreie Nahrung angeboten und darf selbstbestimmt am Familientisch mitessen. Dadurch, dass das Baby selbstbestimmt am Tisch mitessen darf, entfällt das Füttern komplett. Dies bedeutet, dass die ganze Familie gleichzeitig und gemeinsam am Tisch essen kann. Inhalte des Seminars sind unter anderem, wann der richtige Zeitpunkt für die Einführung von Beikost ist, wie genau die breifreie Beikost in den Alltag integriert werden kann und wie riskant das Verschlucken bei Babys ist.

Am 18. September findet ab 10 Uhr ein kostenloses Infotreffen statt. Der Kurs wird aus zwei Teilen bestehen. Die Treffen werden online stattfinden am Samstag, den 9. Oktober, von 9 bis 11 Uhr und am Samstag, den 16. Oktober, von 10 bis 11 Uhr. Die Gebühr beträgt pro Elternteil 25 Euro (2 Elternteile 35 €). Anlässlich dazu wird es – ebenfalls online – am 18.September eine kostenlose Infoveranstaltung geben. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.