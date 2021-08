Veröffentlicht am 30. August 2021 von wwa

KREIS NEUWIED – Mit Urkunde und Blumen in den verdienten Ruhestand

Gleich zwei bewährte Kräfte wechseln von der Kreisverwaltung Neuwied in die neue Lebensphase des Ruhestands – Sabine Paul und Willi Weigel verabschiedet.

Sabine Paul, langjährige Mitarbeiterin in der Abteilung 8/11 Gesundheit, Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Veterinärwesen, begann ihren Dienst bei der Landesbehörde, damals noch mit kurzem Namen, dem Gesundheitsamt. Mit dem Landesgesetz über die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Kreisverwaltungen im November 1995, wechselte zwar ihr Arbeitgeber, nicht jedoch ihr Aufgabengebiet im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst. So lernte sie dutzende Generationen von Schülerinnen und Schülern bei den Schuleingangsuntersuchungen im Laufe ihres Berufslebens kennen.

Diese Kontinuität war Willi Weigel während der Dienstzeit in der Kreisverwaltung als Beamter des gehobenen Dienstes nicht beschert. Die Kreisentwicklung und der Öffentliche Personennahverkehr, die Wirtschaftliche Jugendhilfe, der Einsatz in der Ausländerbehörde, die Eingliederungshilfe und schließlich der Brand- und Katastrophenschutz sorgten für ein ausgesprochen abwechslungsreiches Berufsleben, zumal die Ausbildung in der Kreisverwaltung erst nach seiner Bundeswehrzeit begann.

Der 1.Kreisbeigeordnete Michael Mahlert und die Personalratsvorsitzende Birgit Eisenhuth bedankten sich bei den beiden zukünftigen Ruheständlern und wünschten zugleich viel Gesundheit, damit die neue Lebensphase ganz nach ihren Wünschen verlaufen könne.

Foto 04: (v.l.): Personalratsvorsitzende Birgit Eisenhuth, Dezernentin Hildegard Person-Fensch und Abteilungsleiter Frank Laupichler verabschieden Sabine Paul und Willi Weigel gemeinsam mit dem 1. Kreisbeigeordneten Michael Mahlert und Büroleiterin Diana Wonka.