MAINZ – Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer im Dialog beim Behördenspiegelkongress „Digitale Verwaltung Rheinland-Pfalz 2021“

Donnerstag hat der Behördenspiegelkongress „Digitale Verwaltung Rheinland-Pfalz 2021“ als Online-Konferenz stattgefunden. Dabei standen die wichtigsten Themen rund um die „Transformation der Arbeitswelt – Transformation der Verwaltung“ in den Landes- und Kommunalverwaltungen im Zentrum der Vorträge und Diskussionen. Der Kongress richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung sowie an Vertreterinnen und Vertreter der Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Als Referenten waren unter anderem Arbeits- und Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer und Staatssekretär Fedor Ruhose vertreten.

Der Behördenspiegelkongress wurde in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung und den kommunalen Spitzenverbänden organisiert. Schweitzer begrüßte die Zuschauerinnen und Zuschauer mit einer Keynote zum Thema Verwaltungsdigitalisierung. Außerdem nahm er am Nachmittag an der umfassenden Podiumsdiskussion zur Thematik „Transformation der Arbeitswelt – Transformation der Verwaltung“ teil.

Das Programm umfasste neben den großen Themen der Transformation der Arbeitswelt und der OZG-Umsetzung auch Vorträge und Fachforen zu Themen der IT-Sicherheit, des Prozessmanagements, der innovativen Technologien sowie der Weiterbildung und Arbeitsorganisation.

Die digitale Transformation ist ein Schwerpunktthema – nicht nur in Unternehmen und bei Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch in öffentlichen Verwaltungen. „Als öffentlicher Sektor sind wir unseren Bürgerinnen und Bürgern gegenüber verpflichtet, die öffentlichen Verwaltungen aktiv zukunftsfähig zu gestalten. Die heutige Gesellschaft erwartet komfortable und flexible Dienstleistungen, eine gute Erreichbarkeit und digitale Angebote“, betonte Arbeits- und Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer.