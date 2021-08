Veröffentlicht am 29. August 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Sommerschule Rheinland-Pfalz: Wenige Anmeldungen an weiterführenden Schulen

Gemeinsam mit Colin Haubrich, Mitglied im Landesvorstand der Schülervertretung Rheinland-Pfalz, besuchte der Erste Kreisbeigeordnete Tobias Gerhardus die diesjährige Sommerschule Rheinland-Pfalz am Standort August-Sander-Realschule plus in Altenkirchen. Hier unterrichten Melina Luchs, Kassandra Lagiewka und Lina Volkmann in der laufenden Woche ehrenamtlich sieben Kinder und Jugendliche, um pandemiebedingte Defizite auszugleichen.

Über den ganzen Kreis hatten sich zur diesjährigen Sommerschule aus den Klassen 5 bis 9 lediglich 22 Schülerinnen und Schüler angemeldet. Im Vorjahr waren es 114. Dabei wurde das Angebot wie im Vorjahr an den Schulstandorten Daaden, Betzdorf, Hamm und Altenkirchen vorgehalten.

„Mein Dank gilt insbesondere Melanie Henn von der Kreisvolkshochschule, die die Sommerschule organisiert und vorbereitet hat. Ebenfalls möchte ich mich bei den ehrenamtlichen Lehrkräften bedanken“, so Gerhardus.

Foto: (v.l.): Melina Luchs, Colin Haubrich vom Landesvorstand der Schülervertretung Rheinland-Pfalz, Kassandra Lagiewka, Lina Volkmann und Erster Kreisbeigeordneter Tobias Gerhardus. (Foto: Kreisverwaltung)