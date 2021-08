Veröffentlicht am 29. August 2021 von wwa

HACHENBURG – Diebstahl aus Bäckerei in Hachenburg

Samstagmorgen, 28. August 2021, gegen 08:50 Uhr kam es zu einem Diebstahl in einer Bäckerei in der Kolberger Straße in Hachenburg. Ein unbekannter Täter betrat in Abwesenheit der Verkäuferin das Geschäft und entnahm die Tageseinnahmen aus der Kasse. Die Verkäuferin konnte den Mann noch zu Fuß flüchten sehen, sodass eine Täterbeschreibung vorliegt: circa 40 Jahre; südosteuropäisches Erscheinungsbild; kurze dunkle Haare; circa 1,80 Meter; blaue Jeans; graues Oberteil. Hinweise zu der Person oder möglicherweise zur Tat genutzte Fahrzeuge an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580. Quelle: Polizei