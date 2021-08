Veröffentlicht am 28. August 2021 von wwa

KASBACH-OHLENBERG – Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Mittwochmorgen, 25. August 2021, kollidierten ein Radfahrer und eine Pkw-Fahrerin an einer Einmündung in der Unter-Erler-Straße in Ohlenberg. Der 22jährige Fahrradfahrer befuhr die Unter-Erler-Straße in Richtung Ohlenberg und übersah den herannahenden Pkw einer 56jährigen Fahrerin. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, konnte aber nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Quelle: Polizei