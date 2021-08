Veröffentlicht am 28. August 2021 von wwa

WISSEN – Wissener Tennisfreunde treffen sich bei Blau-Rot

Bei optimalem Wetter gaben sich Tennisfreunde aus allen Wissener Tennisvereinen ein Stelldichein auf der Anlage der Tennisfreunde Blau-Rot bei Kirchseifen im Stadtteil Köttingerhöhe. Auf dem Programm stand ein Herren-Doppel-Tennisturnier, initiiert und ausgerichtet von Blau-Rot. In sechs Spielrunden mit vier Doppel und wechselnden Doppel-Paarungen ermittelte man das Doppel-Endspiel mit Peter Brenner/Stephan Theis gegen Berthold Weller/Heinz Schmidt. Den Sieg konnten sich schließlich Brenner und Theis nach einem sehr ansprechenden Endspiel sichern. In geselliger Runde, bei bester Verpflegung mit herrlichen Köstlichkeiten, tauschte man nach dem Spielgeschehen so manche Erinnerung aus. Schnell waren sich die Akteure einig, dass im kommenden Jahr – wiederum am dritten Augustwochenende – ein vergleichbares Turnier stattfinden solle. Hoffentlich gelingt es dann auch, Damen-Doppel und Mixed zu spielen. (bt) Fotos: Bernhard Theis